FOTOLUGU I „Mõne foto tähendus tekib ajaga.“ 2023. aasta läbi Kiur Kaasiku kaamerasilma

Mina olen seda tüüpi fotograaf, kes hoiab peaaegu kõik enda tehtud pildid vähemalt aasta lõpuni alles. Mõne foto olulisusest ei pruugigi kohe aru saada ning selle tähendus tekib ajaga. See tähendab aga, et peale jõulueelse kodukoristuse tähendab aasta lõpp ka suurpuhastust kõvaketastel. Arvestades, kui palju pilte ma enda ametis pean aasta jooksul tegema, toob see digitaalne suurpuhastus kaasa üllatusi – kus kõik olen käinud ja keda pildistanud. Teen siin artiklis põgusa ülevaate möödunud aasta fotodest, mida pean ühel või teisel viisil oluliseks.