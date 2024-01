Alusta uut aastat uue otsusega!

„Maailma suurimad alkoholitarbijad“, „Maa, kus juuakse“, „Eestist on saanud väga suure alkoholitarbimisega riik“, „Lootused alkoholitarbimise piiramiseks“ – need ja sarnased pealkirjad on meie riigi meedia viimasel ajal üle ujutanud. Ka ametlik statistika näitab, et Eestis on praegu üks kõrgemaid absoluutseid alkoholitarbimise näitajaid OECD riikides ja et need näitajad on tõusuteel.