VIDEO | Õnnest kõikjal varitseva surmani: kaheksa Delfi Meedia ajakirjanikku räägivad oma isiklikud lood

Tarmo on legend, ta on Eesti uuriva ajakirjanduse isa, ta on võitnud 2 Bonnieri tiitlit ja ta on mees, kes otsib ja näeb teemasid läbi aastakümnete. Ta on veetnud arhiivides ja kohtutoimikutes rohkem aega kui ta nooremad kolleegid sotsiaalmeedias. Tal on jagunud energiat nii raamatute kirjutamiseks, kolleegide õpetamiseks, aga eelkõige on temast saanud Eesti Ekspressi ja Eesti professionaalse ajakirjanduse üks kaanenägudest.

Kärt sobiks igasse James Bondi filmi, mõnikord sobiks ta ka James Bondiks… Eesti üks pärjatumaid ajakirjanikke, kes on ajanud taga pätte, dopingusportlasi, poliitikuid, aga viimastel aastatel on ta võidelnud eelkõige selle eest, et pere- ja vaimne vägivald Eestis saaks lõpu. Bondliku osavusega on ta läbi aastate leidnud allikaid ja teemasid, mis peegeldavad hirmu ja õudu, pimedaid kangialuseid ja anonüümseid allikaid. Aga Kärt särab, vaatamata, et ta on elanud terve elu saladuste ja seikluste keskel.

Eesti ajakirjanduse viimaste aastate täht. Nii ta enda kui ta kolleegide tulemusi on nähtud nii Eestis kui mujal maailmas, Holger on moodsa ajastu ja ajakirjanduse ere tõestus, et rahvusvaheliselt suuri lugusid saab teha ning vedada ka Tallinnast. Ta on olnud Eesti aasta ajakirjanik, võitnud Bonnieri tiitli koos kolleegidega, ta on aidanud areneda paljudel kolleegidel ja aidanud hoida moraalset kompassi. Ta portfell on täis lugusid, nagu ka teistel täna lavale astuvatel kolleegidel, ja need kõik muudavad meie elu läbipaistvamaks.

Peep on mees, kes teab tõde, aga see tõde on tihti tõde vaid talle endale… Peep on ise end üles töötanud. Spordireporterist spordiosakonna juhiks; hiljem laste korvpallitreenerist Eesti tippliiga klubi peatreeneriks. Ta on visa ja jonnakas, põhimõtetega, ta sees on väga suur süda, aga ka väga suur ego. Peep on viimased 2 aastat elanud sisemist kaksikelu – peeglist vaatab vastu nii ajakirjanik kui treener. See on teda kurnanud ja hoidnud ärksana. Kaua ta suudab nii? Peep, kumb sa siis oled?

Andrei Šumakov: „Putin tegi minust eestlase“

Andrei karjäär algas Tšeljabinskis, jätkus Venemaal juhtides suurt spordiportaali ja olles ühe Venemaa oligarhi, nüüd pagenduses elava Oleg Tinkov, profirattatiimi meediapealik. Saatus tõi Andrei Eestisse, siin leidis ta oma armastuse ja siin sai temast teistkordselt isa. Sõda on lõhkunud ta suhted Venemaal elavate lähedastega, oma suhetest emaga on ta kirjutanud arvamusloo, mis valiti Eesti aasta parimaks arvamuslooks. Andrei on jätkuvalt Venemaa kodanik, ta põgenes Putini eest ja ta tulevik on seotud Eestiga.

Roman Starapopov: „Surm varitseb mind meetri kaugusel“

Andrei on veetnud Ukraina sõja algusest üle 7 kuu Ukrainas – rindel, haiglates, tagalas, küsitlenud kümneid võitlejaid, sõdureid ja ametnikke; ta on näinud plahvatusi ja surma; ta on näinud sõja kõige julmemalt palet, mil surevad isad, pojad ja vanaisad… Ta on käinud ka Ukraina piirkondades, kus justkui rahu, aga see on petlik. Sõda on vallutanud kogu Ukraina, ukrainlased ja nende elu. Andrei on näinud surma lähemalt kui keegi teine ja ta tajub, et sõda on vallutanud ka teda ennast. Andrei valiti eelmisel aastal koos teiste väljaannete esindajatega Eesti aasta ajakirjanikus.

Heidit Kaio: „Kelle oma on minu mees?“

Heidit on Eesti juhtivaid naistoimetajaid, kelle ellu on mahtunud Postimees, Äripäev, Ekspress, LP, Pere ja kodu, Eesti Naine ja Tervis Pluss… Ja ta ellu on mahtunud ka palju muud – ta on üles kasvatanud 3 last, ta on elanud Eesti ühe armastatuma telenäoga ja siis terve Eesti silme all lahutanud. Ja ta peab vastu, ta on keeranud kõik rasked olukorrad õppetundideks ja ajakirjanduslikuks sisuks. Heidit elu on seiklus, mida paljud ei tahaks ega suudaks kaasa teha, aga tihti ei anna elu meile isegi valida neid väljakutseid, millega hakkama saada. Heidit on saanud hakkama iga elulise ja ajakirjandusliku väljakutsega.

