Veeavarii võib kahjustada mitme naabri korterit – kes vastutab?

Aastad on näidanud, et veeleketest alguse saanud kahjud on väga kulukad ning neid juhtub igal aastal üsna rohkesti. Vesi võib tekitada palju kahju kodude põrandatele, seintele, lagedele ja sisustusele. Nii mõnigi kord tähendab see terve toa või kodu remonti.

„Veeleketega seotud õnnetuste juures on positiivne vaid asjaolu, et kõigi Eestis tegutsevate kindlustusseltside kodukindlustuses on sellevastane kaitse reeglina sees,“ ütleb If Kindlustuse Balti varakindlustuse tooteüksuse juht Veiko Sepp. Tema sõnul näitab ka If Kindlustuse statistika, et kortermajade puhul on õnnetuste seas ülekaalus veelekked. Kui ülakorruse naaber uputab ja teil on olemas kodukindlustuse leping, polegi probleem ehk nii suur, sest kindlustusselts hüvitab tekkinud kahjud. Murelikumaks teeb aga olukord, kui veekahju saab alguse teie korterist ning õnnetuse tagajärjel saab rikutud ühe või isegi mitme naabri korter. Sageli ei tea korteriomanikud, et sellisel puhul on vastutavad isikud nad ise, olenemata sellest, kas õnnetus tekkis hooletusest või kogemata. „Seega tasub kodu ja koduse vara kindlustusele juurde võtta vastutuskindlustus, mis hüvitab kolmandale isikule tekitatud kahju,“ selgitab Sepp. Ta täpsustab, et lisaks veekahjudele aitab kinnisvaraomaniku vastutuskindlustus ka näiteks siis, kui krundil kasvav puu kukub naabri auto peale. Sel juhul katab kindlustusselts naabrile tekitatud kahjud ning hüvitab omanikule vajalikud õigusabi- ja kohtukulud.