Hamasi teatel hukkus Gaza sektoris 24 tunniga 241 inimest

Iisrael teatas, et andis eile lööke enam kui sajale objektile. Tugevaid plahvatusi oli täna varastel tundidel kuulda kogu Gaza sektori perimeetril, vahendab BBC News.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel sai 24 tunni jooksul lisaks 382 inimest vigastada. Kokku on üle 11 nädala kestnud sõjas ministeeriumi teatel hukkunud vähemalt 20 915 palestiinlast, kellest suurem osa on naised ja lapsed.

Palestiina president Mahmoud Abbas nimetas sõda rängaks kuriteoks tema rahva vastu. Abbasi sõnul on see hullem kui katastroof ja hävitamissõda. Abbas süüdistas Washingtoni sõja pikendamises ÜRO relvarahule kutsuvate resolutsioonide vetostamisega.

Iisraeli kaitseväe staabiülem, kindralleitnant Herzi Halevi ütles pressikonverentsil, et sõda jätkub veel palju kuid, et tagada, et Iisraeli saavutused säiliksid pikka aega. Halevi sõnul ei ole terroriorganisatsiooni põhjalikuks lammutamiseks mingeid otseteid peale visa ja pühendunud võitluse. „Ei ole võlulahendusi,“ ütles Halevi.