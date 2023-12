Feodossijas uppus koos Vene dessantlaevaga ka vana õppelaev

Krutov juhtis tähelepanu sellele, et kohaliku aja järgi kell 11.25 tehtud fotol on näha, et pärast Ukraina relvajõudude lööki uppus dessantlaeva Novotšerkassk kõrval osaliselt veel üks alus, vahendab Meduza.

Ukraina õhujõudude väejuhatus teatas eile, et rünnakus Feodossijale sai pihta Venemaa Musta mere laevastiku suur dessantlaev Novotšerkassk. Fotodelt oli näha, et see oli pea täielikult uppunud. Venemaa kaitseministeerium teatas, et laev sai kahjustada „Ukraina relvajõudude löögi tõrjumise“ käigus.