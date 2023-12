Vene väed on Ukrainas hävitanud Marjinka linna. Zalužnõi: „Linna ei eksisteeri enam“

„Me kaitseme iga tükki oma maast. Iga tükki,“ ütles Zalužnõi. „Tänase seisuga on meie väed ikka veel põhjaosas. Meie väed on ette valmistanud kaitseliini väljaspool asustatud ala. Aga võin öelda, et seda asustatud ala enam ei eksisteeri,“ lisas ta.

Ta meenutas, et Marjinka pidas vastu peaaegu kaks aastat. Vene väed kasutasid Marjinka vallutamiseks sama meetodit, mida Bahmutis.

„Tänav tänava järel, kvartal kvartali järel hävitatakse,“ ütles Zalužnõi.

Venemaa meedia väitel teatas Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu esmaspäeval president Vladimir Putinile Donetski oblastis asuva Marjinka linna kontrolli alla võtmisest, vahendab Unian.

Teatavasti on Vene väed viimasel ajal koondanud oma rünnakud Avdijivkale ja Marjinkale, mis asuvad okupeeritud Donetski lähedal. Detsembri esimestel päevadel teatas Briti luure, et Vene väed liiguvad aeglaselt läbi Marjinka linna varemete.

Analüütikud on rõhutanud, et Venemaa praeguste operatsioonide eesmärk on laiendada kontrolli kogu Donetski oblasti üle.

Luureametnikud märkisid, et venelased kontrollivad praegu suuremat osa linnast ja väiksed alad linna lääneservas on Ukraina relvajõudude kontrolli all.