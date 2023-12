Ukraina relvajõudude juht kritiseeris mobilisatsiooniga tegelevate büroode tööd

Eelmisel nädalal ütles president Volodõmõr Zelenskõi , et sõjavägi tegi ettepaneku mobiliseerida armeesse täiendavalt kuni 500 000 inimest.

Suhted Zalužnõi ja Zelenskõi vahel läksid pingeliseks novembris, sest Zalužnõi sõnul on sõda lahinguvälja tehnoloogilise olukorra tõttu minemas ummikseisu. Kindral sai kommentaari eest noomituse presidendi kantseleist.

Zalužnõi sõnul on öeldut õigustanud periood pärast kommentaari tegemist. „Sain selle eest palju kriitikat, kuid aja jooksul said inimesed aru, et mul oli täiesti õigus,“ ütles ta.