Julgeolekuekspert Kalev Stoicescu öisest rünnakust: varsti on venelastel rohkem laevu merepõhjas kui vee peal

Julgeolekueksperdi sõnul tundus vahepeal, et initsiatiiv läheb üha rohkem venelaste kätte ja Ukraina suunas muutus foon negatiivsemaks. „Abipaketid, mida pole veel vastu võetud ei Brüsselis ega Washingtonis – kõik see kokku andis venelastele rohkem enesekindlust, usku ja lootust, aga nüüd on ukrainlased väga mõjusaid lööke andnud,“ märkis Stoicescu. „Rahvakeeles andsid nad Putinile kõvasti vastu nina.“