Venemaal kuulutati tagaotsitavaks USA ajakirjanik Masha Gessen

Gessen ütles väljaandele Dožd, et tegu on totra mänguga, kuna Vene võimud teavad tema asukohta väga hästi. „Ühest küljest me juba teame, et inimesi on samasuguste kaasustega vangi mõistetud, teisest küljest on võimatu sellega harjuda,“ kommenteeris Gessen.