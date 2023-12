OTSEBLOGI | Ukraina valitsusliikme sõnul olid hävitatud Vene laeva lastiks Iraani droonid

Ukraina õhujõudude komandör kindralleitnant Nikolai Oleštšuk teatas teisipäeva varahommikul, et Ukraina kaitsevägi hävitas öösel järjekordse Vene aluse.

Enne seda teatati sotsiaalmeedias, et okupeeritud Krimmis Feodosias toimusid umbes kella 3 paiku plahvatused. Oleštšuki teatel oli sihtmärgiks dessantalus Novotšerkassk, mis hävis. „Tänud pilootidele,“ vihjas Oleštšuk õhulöögile. „Vene laevastik muutub järjest väiksemaks.“ Õhujõudude pressiesindaja Juri Ihnat lisas hiljem, et löök anti tiibrakettidega. Ukraina valitsusliige Kostjantõn Košelenko väitis sotsiaalmeedias, et laev vedas Iraanist pommidroone.