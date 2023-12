19 päeva kadunud olnud Navalnõi leiti Venemaa ühest põhjapoolsemast ja kaugemast kolooniast

„Me leidsime Aleksei Navalnõi üles. Ta on IK-3-s Jamali-Neenetsi autonoomse ringkonna Harpi asulas. Täna nägi teda advokaat. Alekseiga on kõik korras,“ kirjutas Jarmõš X-is, vahendab Meduza.

Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fondi (FBK) direktor Ivan Ždanov teatas, et Navalnõi kaasvõitlejaid esitasid 618 päringut ja advokaadid otsisid läbi kõik eeluurimisvanglad, kohati mitu korda, et Navalnõi leida. Ždanovi sõnul on IK-3 üks põhjapoolsemaid ja kaugemaid kolooniaid üldse.