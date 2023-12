Politsei: jõululaupäeval oli taas palju probleeme perevägivallaga. Mõnel juhul olid ohvriteks lapsed

Ta nentis Delfiga rääkides, et pühade ajal tarvitatakse rohkem alkoholi, mistõttu on suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. „Arusaamatusi, mida kiputi lahendama füüsiliselt, tuli ette nii pereringis, naabrite vahel kui ka tänaval. Pea kõikide juhtumite puhul oli vähemalt üks osapool alkoholi tarvitanud.“