VIDEO | Serbia valitsusvastased meeleavaldajad püüdsid tungida Belgradi raekotta

Opositsiooni väitel manipuleeris valitsus parlamendivalimiste tulemusi. President Aleksandar Vučići sõnul on need väited jama ja valed.

Vasakrohelise Rinde (ZLF) kaasesimees Radomir Lazović ütles, et politseinikud peksid teda ja teisi inimesi kumminuiadega.

Pärast eelmisel nädalal toimunud parlamendivalimisi on igal õhtul toimunud rahumeelsed meeleavaldused. Eile muutusid protestid esimest korda vägivaldseteks.

Opositsiooniliidrid kahtlustavad, et politsei sekkumise esile kutsunud akende lõhkumises osalesid provokaatorid.

Advokaat Sofija Mandić ütles kogunenutele, et Vučić peaks võimu rahumeelselt üle andma. Mandići sõnul on valitsus jõuga võimu haaranud.

Opositsiooni väitel tõi valitsus bussidega kohale tuhandeid inimesi, et mõjutada valimistulemust Belgradis. Tahetakse valimiste uuesti korraldamist. Kohalikud ja rahvusvahelised vaatlejad on teatanud „ebareeglipärasustest“. On olnud juttu valimissedelite kastidesse lisamisest ja häälte ostmisest.