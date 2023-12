Kinoteatri tiimi pahandas Ilmar Raagi väide „poliitkorrektsest versioonist“. Paavo Piik: see on eksitav ja vale

Sotsiaalmeedias võttis eetrikeelu saanud saate teemal eile sõna Ilmar Raag (ETV peadirektor aastatel 2002-2005). Tema postituse avaldas ka Postimees.

Alustuseks tõi Raag välja väikese detaili. „Vähemalt Delfis avaldatud „täismahus“ tekst ei ole telemaja töötajate arvates täismahus tekst, vaid keegi (kes ei ole ERRist) on pidanud vajalikuks sealt välja toimetada mõned lõigud. Eelkõige puudutasid need isikulisi rünnakuid. Nii et Delfi või Kinoteater ise arvasid, et õigem on avaldada poliitkorrektsem versioon.“

Mainitud detaili enam Raagi postituse juures ei ole – Raag on selle kustutanud. Küll aga on tema postituse algversioon üleval Postimehes (kella 10.50 seisuga).

Paavo Piik Kinoteatrist sõnas Delfile, et Raagi jutust võib jääda mulje, et ETVs eetrisse minema pidanud lõik sisaldas midagi („isikulisemaid rünnakuid“), mida Delfis avaldatud tekstis ei olnud. „See on eksitav ja vale. Tegelikult on lõppvariandis, mida ERR eetrisse ei lasknud, hoopis kärbitud mitu lõiku, mis Delfi tekstiversioonis olemas, st televariandis oleks sama tekst olnud lühem. ERR on sellest ise väga hästi teadlik, sest neile on üle antud saate lõppmontaaž.“

Ta jätkas: „ERR on kohustanud Kinoteatrit kooskõlastama saadete kohta meedias või mistahes muul viisil avalikustatavad kommentaarid eelnevalt ERR-iga. Kuna vastupidiselt see printsiip ilmselgelt ei kehti, siis eeldame, et võime valeväiteid ümber lükata ilma ERR-ilt selleks luba küsimata.“

ETV peatoimetaja Urmas Oru otsustas reedel, et „Kinoteatri õhtuse vööndi“ saade on eetrisse sobimatu ja see asendatakse saatega „Legende täis Estonia“, vahendas Menu.