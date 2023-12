OTSEBLOGI | ISW: Venemaa väed kasutavad Hersoni oblastis keelatud relva

Laupäeval avaldatud videomaterjali järgi on Vene väed edasi liikunud Krõnkõ küla lääneosas. Piirkonnas võitlev Musta mere laevastiku 810. merejalaväebrigaad on teatanud sihilikust keemiarelva kasutamisest Ukraina vägede vastu, mis rikub Venemaa allkirjastatud keemiarelvade keelustamise konventsiooni. Avaldus tehti reedel, kui merejalaväelased teatasid oma Telegrami-kontol uuest „radikaalsest“ taktikast, mille juurde kuulub ka droonilt heidetud K-51 granaatide kasutamine. Samuti avaldati sellisest tegevusest video.

ISW märgib, et sellist tüüpi granaadid on täidetud pisargaasiga CS, mille kasutamine on lubatud rahutuste laialiajamiseks, ent mitte sõjategevuses. Varem on Venemaa samasugust taktikat kasutanud 2022. aasta novembris Donetski oblastis.