FOTOD | Narva piiripunktis on teist päeva järjest pikk järjekord. PPA: see pole ränderünne, pühade ajal on piiriliiklus kasvanud

Soosaar lisas, et praegusel pühadeperioodil on piiriliiklus mõnevõrra kasvanud ning inimesed, kes soovivad riigist väljuda, peavad arvestama, et kasvanud piiriületajate arvu tõttu võib see tavapärasest mõnevõrra kauem aega võtta. „Lisaks neile, kes sõidavad pühadeks riigist välja oma lähedaste juurde tuleb arvestada ka sellega, et Soome piiripunktid on jätkuvalt suletud, ehk läbi meie piiripunkti ületavad piiri ka need, kes varasemalt tegid seda Soomes,“ märkis ta.