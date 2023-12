ERR-i nõukogu esimees Rein Veidemann teatas lühidalt, et ta ei loe stsenaariume, mis saatena pole eetrisse läinud. Seetõttu ei soovinud ta ETV peatoimetaja Urmas Oru otsusele hinnangut anda.

Veidemann märkis siiski, et uue aasta esimesel koosolekul hakatakse „Kinoteatri õhtuse vööndi“ eetrikeeldu arutama. „Olen teinud ettepaneku, et jaanuari esimesel nõukogu koosolekul tuleksid elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi ja ETV peatoimetaja Urmas Oru nõukogusse, et saaksime asjasse selgust,“ ütles ta.