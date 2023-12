Teisipäeval kindralitele peetud kõnes kuulutas Putin, et sõja eesmärgid jäävad püsima. „Me ei anna ära seda, mis oma meie oma“. Allikad USAst, Venemaalt ja mujaltki väidavad aga The New York Times'ile, et diplomaatia telgitagustes esinevat Kreml hoopis teistsuguse sõnumiga: Venemaa on valmis minema kokkuleppele.