Rahvas mälestas Praha massitulistamise ohvreid: „Kõik koolis on tõesti hirmul“

Tšehhi leinab Karli ülikooli kunstiteaduskonnas toimunud massitulistamise ohvreid, hukkunuks on kuulutatud 14 inimest. Leinajad, nende hulgas ka poliitikud, õpilased ja ohvrite sõbrad, tõid mälestusmärkide juurde küünlaid ja lilli. Paljud seisid gruppides ja lohutasid üksteist, osad olid sündmusest liiga muserdatud, et rääkida ja raputasid vaikselt pead, vahendab The Guardian.