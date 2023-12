VAATA PROGRAMMI | Kultuuripealinna aasta võetakse Tartus vastu eriliste valgusetendustega

Lavastuses „Kuukene“ otsib inimene teed väe ja õnne juurde. Etenduse muusika autorid on Trad.Attack! ja Silver Lepaste. Stsenaariumi autorid on Tiina Saarits, Valter Maatee, Argo Valdmaa ja Antti Aalmaa.

„Maakene“ on lugu planeet Maa õrnast ja haprast ökosüsteemist ja selle kaitsmise olulisusest. Kas saame looduse hoidmise ja kaitsmisega hakkama või kahjustame seda hoopis enese teadmata?Tammsaare „Poiss ja liblikas“ ainetel loodud stsenaariumi autorid on Simo Kruusement, Renee Nõmmik ja Tiina Ollesk. Etenduse muusika on loonud Mick Pedaja.