Kuus aastat kadunud olnud Briti poiss otsustas kodumaale naasta pärast tüli oma emaga

Tänaseks on nooruk 17-aastane ning jõudis tagasi Ühendkuningriikidesse, kus võttis teda soojalt vastu tema vanaema ja ühtlasi ka ametlik eestkostja Susan Caruana.

Rääkides oma emast Melanie Battyst The Sunile antud intervjuus, ütles ta: „Ta on suurepärane inimene ja ma armastan teda, kuid ta pole lihtsalt suurepärane ema.“

Nooruk rääkis, et tal oli kõrini rändavast elustiilist, lisades, et viimastel aastatel mõistis ta, milline tema edasine elu oleks olnud. „Ringi liikumine. Ei sõpru, ei seltsielu. Töötamine, töötamine, töö ja mitte õppimine. See on elu, mida kujutasin ette, et elan, kui oleksin oma emaga jäänud,“ sõnas Batty.

„Mul oli emaga tüli ja ma lihtsalt mõtlesin, et lähen ära, sest ma ei saa temaga koos elada,“ lisas ta. Samuti mainis ta, et tema ema on „valitsuse- ja vaktsineerimisvastane“ ning talle ei meeldinud mõte Batty naasmisest kodumaale.

Ta ütles, et tunneb muret, et tema ema ja vanaisa võidakse arreteerida kahtlustatuna lapseröövis. „Ma olen valetanud, et püüda kaitsta oma ema ja vanaisa, kuid ma mõistan, et tõenäoliselt jäävad nad niikuinii vahele,“ ütles ta.

Reedel teatas Manchesteri politsei, et on algatanud uurimise 11-aastaselt Hispaanias puhkusel olles kadunuks jäänud Batty väidetava röövi kohta.

Nooruk on optimistlik oma tuleviku suhtes. Kuigi ta pole koolis käinud, soovib ta õppida arvutiteadust ning arendada rännates omandatud prantsuse keele oskuseid.