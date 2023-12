Pärnumaal hukkus kolmikavariis inimene. Maantee on sündmuspaiga juures liiklusele suletud

Esmase info kohaselt põrkasid seal kokku kaks sõiduautot ja veok, teatas PPA. Õnnetuses hukkus üks inimene. Kas ja kui palju on veel vigastatuid, on alles selgitamisel.

Tee avariipaigas ja piirkonnas on libe, mistõttu palub politsei autojuhtidel olla ettevaatlikud ning vältida järske manöövreid ning möödasõite. Avarii tõttu on maantee liiklusele täielikult suletud. Politseinikud on sündmuskohal liiklust reguleerimas ning juhatavad juhte ümbersõidule.