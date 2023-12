FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Pärnumaal hukkus kolmikavariis vanem mees. Kaks inimest sai viga

„Pühadeaegne nädalavahetus algas kurvalt. Eriti ühe pere jaoks, kelle lähedane neil jõuludel kahjuks perega üheskoos aega veeta ei saa. Loodame siiralt, et õnnetuses viga saanud taastuvad kiirelt ning neil säilib võimalus pühad pereringis veeta. Siit ka üleskutse kõigile, kes veel täna ja nädalavahetusel on teel maale või perede juurde, palun võtke sõitudeks aega,“ ütles Pani.

Lähipäevade ilmaennustus lubab, et ilmastikuolud püsivad talvised, teed on libedad ning sajab lörtsi ja lund. „Kohaldage palun oma sõidukiirus ja sõidustiil vastavaks ilmaoludele, vältige järske manöövreid ning veenduge, et jõuate ettevõetud manöövri ka ohutult lõpetada. Teid kõiki oodatakse pühadeks koju.“

Politsei on eesootavate pühade ajal suuremate ressurssidega maanteedel liiklust rahustamas ning tagamas, et kiirused liiga suureks ei läheks. Eesmärgiks see, et inimesed turvaliselt soovitud sihtkohta jõuaks.