Piirivalvurid tabasid eile Setomaal kaheksa ebaseaduslikku piiriületajat

Sündmused said alguse eile hommikul kella 8.30 ajal, kui kohalikud elanikud andsid politseile teada, et Setomaal Veretinä ristis märgati kaheksat tumedanahalist inimest. Sündmuskohale reageerinud piirivalvurid pidasid Masluva küla kandis, umbes 1,5 kilomeetri kaugusel ajutisest kontrolljoonest, grupi välismaalasi kinni. Kõik kaheksa kinnipeetut on India päritolu nooremapoolsed mehed ning nad viidi täpsemate asjaolude selgitamiseks Võru politseimajja. Meestega kaasas olnud dokumentide järgi olid nad Venemaale saabunud läbi Moskva lennujaama.

Kohe võeti ühendust ka Venemaa piirivalvega leidmaks võimalusi, kuidas piiririkkujad Venemaale tagasi saata. Läbirääkimised selles osas jätkuvad.

Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu ütles, et ebaseaduslik piiriületus leidis aset Setomaa vallas vastavatud piirilõigus, kuhu on rajatud küll viivitusaed ning tehtud vajalikud eeltööd seireseadmete paigaldamiseks, kuid piisaval hulgal tehnikat veel piirilõigule paigaldatud ei ole. „Praeguseks on teada, et piiri ületati ebaseaduslikult kohas, kus on olemas küll lõiketraadiga pealt kaetud viivitusaed, kuid see üksi piiri ületamist kahjuks täielikult ei välista,“ vahendas Saarepuu.

„Piirivalvurid on igapäevases suhtluses kohaliku kogukonnaga, me jagame pidevalt omavahel vajalikku infot ning piiriala julgeoleku tagamine toimubki koostöös lojaalsete kohalike elanikega. Mõistagi oleme väga tänulikud neile, kes meile eile piirkonnas liikunud kahtlastest inimestest teada andsid – tänu nende tähelepanelikkusele oli meil võimalik piiririkkujaid otsima hakata paarkümmend minutit varem kui oleksime piiriületuse oma patrulliga ise avastanud. Oleme nende sündmuste järel suurendanud idapiiril ületundide arvelt patrullide arvu ning suunanud piirile ka täiendavat mobiilset seiretehnikat,“ rääkis piirivalvebüroo juht.

Ta lisas, et ebaseaduslike piiriületuste tõkestamine muutub tõhusamaks kui piir saab täielikult välja ehitatud. „Piiri valvavad inimesed. Täielikult välja ehitatud piiritaristu koos tehniliste seadmete, viivitusaia ja korralike ligipääsuteedega moodustavad terviku. Aed ja lõiketraat üksi ei peata ebaseaduslikku piiriületajat, aga tänu neile takistustele võidavad piirivalvurid need väärtuslikud minutid, et aegsasti reageerida ning olla piisavate jõududega õigel ajal õiges kohas, et vajadusel tõkestada ka suuremate gruppide ebaseaduslikud piiriületused,“ selgitas Saarepuu.