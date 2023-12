Ungari peaminister Orbán nõustus Zelenskõiga läbirääkimisi pidama

Orbán ütles iga-aastasel pressikonverentsil Budapestis, et on nõustunud Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi ettepanekuga kohtuda tulevikus, viidates lühikesele omavahelisele vestlusele Argentiina uue presidendi ametisse vannutamise tseremoonial 10. detsembril.

Orbáni sõnul oli Zelenskõi talle öelnud, et juhid peaksid läbirääkimisi pidama. „Ma ütlesin talle, et olen tema käsutuses,“ lisas Ungari peaminister.

„Peame vaid ühe küsimuse täpsustama: mille kohta?“ ütles Orbán. Ta lisas, et Zelenskõi soovib arutleda Ukraina ambitsioonide üle ühineda Euroopa Liiduga.

Ukraina ja Ungari vahelised suhted on olnud pingelised, sest Ungari on korduvalt blokeerinud EL-i jõupingutusi Ukrainale abipakettide saatmisel. Möödunud nädalal takistas Orbán 50 miljardi euro suuruse Ukraina abipaketi vastuvõtmist, sest otsus vajab kõikide liikmesriikide ühehäälset toetust. Samuti on Ungari väljendanud vastumeelsust Ukraina EL-i liikmelisuse taotlemisele.

Orbán ütles neljapäeval, et tema valitsus on jätkuvalt vastu Ukrainale kavandatava rahastamisele. Ta ütles, et rahastamine ei peaks tulenema EL-i eelarve muudatustest, vaid põhinema liikmesriikide individuaalsetel panustel.

„Ungari perspektiiv on selline, et kui me tahame Ukrainale raha anda, siis me ei peaks seda viieks aastaks andma, sest meil pole õrna aimugi, mis järgmise kolme kuu jooksul juhtub,“ sõnas ta.