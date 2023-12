VIDEO JA FOTOD | Noorsotsid viskasid puruks 1500 pudelit, et juhtida tähelepanu perevägivallaprobleemile

Selle käigus visati puruks 1500 pudelit, mis sümboliseerib vägivallajuhtumite ja alkoholi tarbimise tihedat seost. „Politsei- ja Piirivalveamet on sel aastal registreerinud 10 454 lähisuhtevägivalla juhtumit, millest 1500 on olnud korduvad. Need karmid numbrid näitavad, kui oluline on võidelda lähisuhtevägivallaga,“ ütles noorte sotsiaaldemokraatide president Maris Neeno.