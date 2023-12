President Karis kuulutas välja neli seadust

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse muutmise seadusega luuakse põllumajandusandmete varamu, et töödelda põllumajanduslike tegevustega seotud andmeid. Põllumajandusandmete varamu on pilootprojektina kavandatud osa põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrist, mille vastutav töötleja on PRIA.