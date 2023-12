Keeleskandaal Raeapteegis: lasteaialastel keelati vene keeles laulda

Tallinna vanalinnas asuv Raeapteek on koht, kuhu tulevad ekskursioonidele ja meistriklassidesse nii lapsed kui ka täiskasvanud. Sealjuures on huvi suur eriti talviste pühade aegu. Ja kui varem külastasid apteeki turistid, siis nüüd Eesti elanikud, sealhulgas lasteaedade kasvandikud ja kooliõpilased. Enne jõule organiseerisid sellise piduliku ekskursiooni ka ühe Tallinna lasteaia töötajad, aga puutusid kokku sellega, et apteegis ei oldud laste üle just rõõmsad. Kas see tähendab seda, et varsti kaovad apteegis ekskursioonid vene keeles? Asja uuris venekeelne Delfi.