„PÄEVAKORD“ | Sotsid ja Eesti 200 kisuvad Mart Võrklaevalt ministriportfelli

Nädala esimeses pooles tunnistas rahandusminister Mart Võrklaev (RE), et eelarvesse konkreetse katteallikata jäänud 400 miljonit eurot on oodatust raskem riigi rahakotti tuua. Uut maksutõusu eestlased kanda ei jaksaks ja majanduskasvust katet loota pole.

Seda, et ühiskond ei suuda uusi makse vastu võtta, on Reformierakonnas juba kuu aega arutatud.

„Kahtlustan, et sama on aimanud ka koalitsioonipartnerid, aga juhtus nii, et Võrklaev mängis selle olukorra neile kaunilt kätte, kui ta nendega enne avalikku sõnavõttu ei konsulteerinud,“ sõnab Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant.

„Koalitsioonipartnereid häirib Mart Võrklaeva soolo ning see, et Kaja Kallas ei ürita olukorda siluda või pehmendada,“ analüüsib Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja. Mart Võrklaeva ründamise taga näib olevat soov kangutada rahandusminister toolilt lahti. See võiks olla lõpuks kasulik, leiab Riikoja: uus rahandusminister võiks olla keegi, kel pole valitsuspartneritega paksu verd, oleks asjatundja riigi finantsides ja lahe suhtleja. See laheneks suur osa pingetest, mida ka Kaja Kallas hetkel ei näi lahendavat.