Kaja Kallas: praegu ei hakka keegi kokku lepitud riigieelarve strateegiat avama. See vaadatakse üle suvel

Võrklaev rääkis, et RES pole praegu avatud. Nii Eesti 200 juht Margus Tsahkna kui sotsiaaldemokraatide juht Lauri Läänemets vaidlesid sellele vastu. „Riigieelarve strateegia peale seda kui rahandusminister teatab, et üks väga suur kokkulepe, mis on kirja pandud RESi, ei kehti, on avatud,“ alustas Tsahkna. „Võime öelda, kas ta on formaalset avatud või mitte. Siin pole mingit vahet.“