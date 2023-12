Jalla Casino on Eesti turul uus põhjamaisele inimesele suunatud online kasiino

Ettevõtlusmaastikul toimub sama, käiakse puhkamas ning lastakse oma pähe tekkida uutel mõtetel ja ideedel. Nii juhtus ka küllaltki tuntud SuperCasinoga, mille omanik Betsson Group otsustas, et on aeg suuremateks muutusteks. Nii tegigi SuperCasino sel suvel juunis läbi täieliku ümberkujundamise, saades endale uue nime, visiooni ja eesmärgid.

SuperCasino jõudis Eesti turule aastal 2020. Betsson Group poolt tuues täiendust juba olemasolevale online kasiinole, mis on sama ettevõtte poolt varasemalt turul. Küll aga SuperCasino ei osutunud niivõrd edukaks kui loodeti. Spekuleeritakse, et põhjuseid võib olla mitmeid, näiteks ühe põhjusena tuuakse välja, et samal ajal tuli Eesti turule mitmeid online kasiinosid ning SuperCasino võib-olla ei leidnud päris oma õiget veel hõivamata turuosa ja ei paistnud teiste seas niivõrd hästi silma. Küll aga jätkus ka SuperCasinol fänne, kes just seda online kasiinot eelistasid ning tänu sellele kasiino selle aastani vastu pidas. Aeg teeb oma töö ning mõnikord tuleb teha muudatusi ja areneda, nii võttiski Betsson Group vastu otsuse, et SuperCasino rebrändimine on suurepärane viis jätkamiseks.

Betsson Group

Betsson Group on asutatud 1963. aastal Rootsis Bill Lindwalli ja Rolf Lundströmi poolt, tolleajane ettevõtte nimi oli aga AB Restaurang Rouletter. Ettevõtte edu oli kiire ning aastaks 1968 tegutsesid nad juba üle kogu Rootsi. Betsson Group ei ole lihtsalt ettevõte, kes tegeleb kasiinodega. Nimelt on tegemist ettevõttega, kes investeerib ja haldab kiiresti kasvavaid online-hasartmängude valdkonna ettevõtteid. Ettevõte on üks suurimaid online-mängude pakkujaid, kelle ambitsiooniks on kasvada turul nii orgaaniliselt kui ka ülevõtmiste kaudu. Betsson Groupi peamine eesmärk on tuua kliendini kõige parem kliendikogemus kogu hasartmängude valdkonnas.