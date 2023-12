Venemaa suursaadik kutsuti Usbekistani välisministeeriumi „printsipiaalses vormis“ vestlusele

Usbekistani välisministeerium teatas, et kohtumise käigus öeldi Malginovile „printsipiaalses vormis“, et Usbekistanis võeti kirjaniku avaldus vastu „sügava murega“, ning rõhutati, et sellistel „läbimõtlematutel“ avaldustel „on teadlikult provokatsiooniline iseloom ja need võivad negatiivselt mõjutada ajalooliselt sõbralikke suhteid“ riikide vahel, vahendab Meduza.