VIDEO | Prahas toimus tulistamine, 15 inimest on hukkunud ja kümned said viga

Tšehhi siseminister Vit Rakusan ütles, et kuriteos kahtlustatav tule avaja on surnud. Linnapea Bohuslav Svoboda sõnul kukkus ründaja hoonelt alla ja suri, meedias ringlevate kinnitamata tunnistuste kohaselt tulistas ta ennast kõigepealt.

Rakusan ütles, et sündmuskohal pole ühtegi teist tulistajat ja otsest edasist ohtu pole, kuid siiski paluti inimestel politseiga koostööd teha.

„Esialgse teabe põhjal võime kinnitada, et sündmuskohal on hukkunud ja vigastatud inimesi,“ teatas politsei sotsiaalmeedias. Värskenduste kohaselt on hukkunud 15 ohvrit ja vigastatud 24 inimest.