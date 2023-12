Võrumaalased andsid valitsuse kohtusse seoses Nursipalu harjutusväljaku laiendamisega

Kaebuses nõutakse valitsuse 20. oktoobri korralduse „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ tühistamist.

Kohtusse on pöördunud inimesed Võrumaalt ja Põlvamaalt, sest harjutusväljalt kostvad plahvatused ning kahurikõmin segavad ja häirivad nende sõnul tugevalt igapäevast elu.

Näiteks kirjeldavad kaebajad seda, kuidas harjutusväljaku lähedal elamine vähendab kinnistute väärtust, lisaks on segatud elukeskkond. „Kõige sellega seonduvalt on vähenenud minu turvatunne turvalisele ja elamiskõlblikule elule. Koliks mujale, kuid milliste vahenditega, kui kinnisvara väärtus on oluliselt langenud,“ märkis üks inimestest.

„Kuigi koht on minu jaoks emotsionaalse väärtusega, siis kaalusin kinnistu müümist, kui harjutusvälja laienemine oli kindel. Kahjuks on juba praegu kinnisvara väärtus Nursipalu ümbruses langenud. Ka kinnisvara ostukuulutustes on sageli välja toodud, et Nursipalu ümbrust mitte pakkuda. Seega ei ole mul enam võimalik elu mujal alustada, sest puudub finantsvõimekus, kuna ma ei saa oma kinnisvara eest enam summat, mille oleksin enne laiendusplaane saanud,“ kirjeldas teine kaebaja.

„Avalikkusele on püütud näidata, et harjutusvälja laienemine on ainult laiendatavale alale jäävate inimeste mure ja natuke ehk häirib müra ka harjutusvälja naabruses elavaid peresid. Tegelikult on mürast juba praegu, kus ei ole uusi ja võimsamaid relvaliike veel kasutusele võetud, häiritud vähemalt 30 000 inimest. See on suur osa Võrumaa 35 000 elanikust,“ ütles MTÜ Meie Nursipalu esindaja Maarika Niidumaa.

Kaebajate sõnul on Võrumaale kavandatav harjutusväli on ebaproportsionaalselt suur ja kõigi planeeritud tegevuste ellurakendamisel lüüakse segi kogu senine Võrumaa elukorraldus. Lisaks tuuakse välja ka võrdlused mõningate teiste riikide harjutusväljade pindalade ja riigi territooriumide suhtes.