Seaduselünga tõttu ei saa karistada Hiina kasuks spioneerinud Belgia poliitikut

Peking on korraldanud mõjuoperatsioone, püüdes poliitikat enda kasuks suunata. Belgia justiitsminister Paul Van Tigchelti sõnul pole saladus, et välisriigid kasutasid Flaami paremäärmusliku Vlaams Belangi partei liiget Frank Creyelmani poliitika mõjutamiseks.

Belgia võimud said Creyelmani võimalikest suhetest Hiinaga teada 2018. aastal neile laekunud vihje kaudu, mis sidus teda väidetavalt Pekingi heaks töötava võrgustikuga.

Minister lisas, et võimudel ei õnnestunud Creyelmani ja teiste kahtlusaluste suhtes süüdistust esitada, sest Belgia kriminaalkoodeks ulatub 1867. aastasse ja seda pole oluliselt ajakohastatud, mistõttu on seadustikus lüngad.

Julgeolekuagentuuride tõenditest olemata nentis Van Tigchelt: „Brüsseli peaprokurör otsustas 2018. aastal, et kuritegu ei olnud.“

Hiina ametniku ja tema Belgia agendi suhe on dokumenteeritud aastatel 2019 kuni 2022 saadetud tekstisõnumites, mis saadi Financial Timesi, Der Spiegeli ja Le Monde’i ühisuurimise käigus lääne julgeolekuallikast.

Väidetavalt on hetkel käimas uurimine Creyelmani sidemete kohta Hiinaga ja võimaliku spionaažitegevuse kohta. Pole kindel, kas teda kunagi kuritegude eest ka vastutusele võetakse.

„Need olid asjad, mis juhtusid minevikus. Kriminaalseadusi ei saa jõustada tagasiulatuvalt,“ ütles Van Tigchelt. Ta lisas, et kriminaaluurimine ei ole ainus spionaaži vastane relv.

„Belgia demokraatiat müüakse. Hiinlased üritavad osta mõjuvõimu, et meie demokraatiat destabiliseerida. Chinagate’i või peaksin ütlema Hiina huvide puhul rullub see kõik meie silme all lahti,“ lisas ta.