Lasteaedade kohatasud tõusevad üle Eesti, kuid on ka erandeid

Lasteaia kohatasu tõuseb automaatselt valdades, kus kohatasu on seotud miinimumpalga suurusega. 2024. aastal kasvab alampalk 820 euroni ning seetõttu peavad vanemad ka lasteaiakoha eest rohkem maksma. Kohatasu arvestatakse kindla protsendina alampalgast ning see number on paiguti erinev.

Seaduse järgi tohib lasteaia kohatasu suurus olla maksimaalselt 20 protsenti alampalgast. Järgmisel aastal tohib vald lasteaiakoha eest küsida kuni 164 eurot kuus. Selline kohatasu kehtib järgmisest aastast näiteks Raasiku vallas.

Enamustes valdades on kohatasu siiski märksa madalam. Tartu vallas maksavad lapsevanemad lasteaiakoha eest summa, mille suurus on 8 protsenti miinimumpalgast. Kuigi see ei ulatu riigi poolt lubatud maksimumini, tõuseb lasteaia kohatasu Tartu vallas järgmisel aastal 65,6 euroni. Alampalgaga on seotud ka näiteks Anija, Jõhvi, Elva, Nõo, Harku ja Kohila valla lasteaedade kohatasud.

Mõnes piirkonnas tõuseb lasteaia kohatasu hoolimata sellest, et kohatasu pole alampalgaga seotud. Näiteks Rakvere vallas tõuseb lasteaedade kohatasu järgmisel aastal 30 eurolt 40 eurole. Vallavalitsus selgitas, et lasteaia kohatasu muudeti viimati kolm aastat tagasi ning sellest ajast alates on olulisel määral tõusnud lasteaia majandamise kulud.

Sarnase otsuse tegi Jõgeva vald, kus kohatasu tõuseb viie euro võrra, 45 eurole. Sealse vallavalitsuse sõnul sooviti summat suurendada inflatsiooni, miinimumpalga tõusu ja mitmete majanduskulude suurenemise tõttu. Ka Jõgeva vallas pole lasteaia kohatasu alampalgaga seotud.

Osades valdades, kus lasteaia kohatasu alampalgaga seotud pole, otsustati summa samaks jätta. 2024. aastat saavad rahuliku südamega tervitada näiteks Saaremaa valla lapsevanemad. Kuressaares jääb lasteaiakoha tasuks 53 eurot ning väljaspool linna on tasu 18 eurot.

Lasteaiakoha tasu ei plaani tuleval aastal tõsta ka näiteks Hiiumaa, Lüganuse, Kambja ning Lääneranna vald.