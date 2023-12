Putin: Ameerikal ja Euroopal on aeg lõpetada lolli mängimine ja hakata jälle Venemaaga koostööd tegema

„Ma tahan märkida, et me ei sulge end Ameerika kontinendile, Põhja-Ameerikale, USA-le ja Kanadale, me ei sulge end Euroopa riikidele. Neil on üldse aeg lõpetada lolli mängimine ja ootamine, millal me kokku variseme. Kõigi jaoks on selgeks saanud, et kui tahetakse koostööst Venemaaga kasu saada, tuleb seda teha. Meie ju neid eemale ei tõuka. Aga see on nende asi ja nende otsus. Las mõtlevad ise, millest nad juhinduvad, mingitest efemeersetest kaalutlustest Venemaa hävitamise kohta või omaenda riikide ja oma rahva, oma inimeste huvidest arendada suhteid maailmas tervikuna tänapäevasel mitmepooluselise maailma demokraatlikul vundamendil,“ lausus Putin Venemaa strateegilise arengu ja rahvuslike projektide nõukogus esinedes, vahendab Interfax.