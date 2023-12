Zelenskõi plaan mobiliseerida 500 000 inimest on tekitanud ukrainlastes vastakaid tundeid

Ukraina pole jaganud täpset ajateenijate arvu, kui on varasemalt maininud, et hetkel võitleb Venemaa vastu umbes miljon inimest. Venemaa on sissetungi käigus armeed laiendanud ning kavatseb seda suurendada 1,5 miljonini.

Ta lisas, et inimesed kardavad ajateenistust, sest eeldavad, et neid saadetakse kohe lahingusse, kus neid „tapetakse kohe või piinatakse“. Sõjaväelase sõnul midagi sellist tegelikkuses ei toimu.

40-aastane skulptor Rafael ütles Reutersile, et ulatusliku mobilisatsiooni sunniviisiline läbiviimine võib halvasti mõjuda moraalile rindel. Ta selgitas, et kui inimese on sunnitud vastu tahtmist võitlema, siis kannatab selle all armee motivatsioon.