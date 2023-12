Islandi vulkaani gaasipilve on oodata ka Eesti kohale. Tervist see ei mõjuta

NILU vanemteadur Wenche Aas rõhutas, et mingit ohtu vääveldioksiid (SO 2 ) praegusel juhul endast ei kujuta.

„Vääveldioksiidi on õhus nii vähe, et seda ei pruugi isegi haista. Meie mõõtmised näitavad ka, et osa vääveldioksiidist muutub teel osakestes sulfaadiks,“ ütles Aas.