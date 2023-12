„Tean, et see kõlab naiivselt.“ Vene väikelinna naine kandideerib Putini kõrval presidendiks

Praegusel Venemaal saab presidendiks kandideerimisest rääkida ainult Kremli käpiknukk või inimene, kes on valmis kõik kaotama. Kuus aastat tagasi tõemeeli Putini vastu kandideerida üritanud Aleksei Navalnõi on edasisest ajast suurema osa veetnud kinnipidamisasutustes, kohtutes või haiglas ning tänavusest detsembrist on tema asukoht ja seisund teadmata.