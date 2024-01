KUULA | Kes seisavad hea Eesti purjespordi järelkasvu eest?

Elise sõnul on Eestis praegu 50 ametitunnistusega treenerit – abitreeneritest kuni eliittreenerini välja, kes kõik igapäevaselt trenne ei anna. Peale nende on ka hulk ilma purjetamistreeneri kutseta abijõudu. Suurem jagu treenereid on endised purjesportlased, kuid hulk inimesi jõuab treenerikutse esimeste tasemeteni tänu sellele, et oma laps purjetamist õpib.

„Purjetamise treenimine on väga lai valdkond. Kes püüdleb maailmatippu, kes askeldab Eestis rohujuure tasandil,“ räägib Andrus ja toob välja just algtaseme õpetajate olulisuse, sest see on aeg, mil pannakse paika, missuguseks inimeseks tulevane purjetaja kasvab. „Sageli on maailmas märgata, kus see lastetuba puudub. Algusest peale on treenitud liiga kõrgete ja spetsiifiliste eesmärkidega, mis koolitab üle laipade minejad.“