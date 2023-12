VIDEO | Sotsid ja Eesti 200 pole rahandusministri isetegevusega rahul. Võrklaev: koalitsiooni vaidlemine on vastutustundetu

Neljapäevasel pressikonverentsil läks koalitsioonierakonna esindajate seas üsna tuliseks vaidluseks. Kui Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraadid) ja Margus Tsahkna (Eesti 200) väitsid, et 400 miljonise maksutõusu ära jätmise tõttu on riigieelarve strateegia (RES) avatud ja selle üle peaks tuleva aasta alguses kõnelusi alustama, leidis rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond), et RESi avama ei peaks.

„Tegelikult ju mingit segadust ei ole,“ lausus ta intervjuus Delfile. Kuigi pressikonverentsil väitis Võrklaev, et RES ei ole avatud, siis intervjuus ta seda sama konkreetselt välja ei öelnud. „RES on meil kokku lepitud, RESi peame sisustama ja mina ei ole taganenud sellest, et 400 miljonit oma ettepanekutega sisustada ja kuulata seal oma koalitsioonipartnerite ettepanekuid,“ lausus ta riigieelarve strateegia avamise kohta.

Võrklaev nentis, et koalitsioon polegi riigieelarve strateegiat detailselt sisustanud. „Et hakata nüüd arutama kogu selle raami üle ja tegeleda nii-öelda otsitud tegevusega ja poliitilise vaidlusega, see pole minu meelest vastutustundlik ega mõistlik,“ ütles ta.

Võrklaev soovitas koalitsioonil vaidlemise asemel valitsuse töö ja järgmise aasta eelarve rakendamisega tegeleda. Ta sõnas, et juhul, kui koalitsioonipartnerid tahavad arutada 430 miljoni täitmist maksumuudatustega, on ta valmis seda tegema.

Rahandusminister kinnitas, et ära jäetud 400 miljonine maksutõus automaksu ei puuduta. „Loodan, et saame selle õige pea anda riigikogu menetlusse ja minna edasi nii, nagu oleme kokku leppinud,“ märkis ta.

Urmas Reinsalu (Isamaa) teatas teisipäeval, et rahandusminister peaks ameti maha panema. Võrklaev kostis täna vastuseks, et see on ainult tunnustus. „Oleks ju imelik, kui opositsioon rahandusministrit kiidaks,“ selgitas Võrklaev ja lisas, et Reformierakond ei saa ega pea Reinsalu ettekirjutusest lähtuma.