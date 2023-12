Aasta kauneim aeg on tulekahjude mõttes kõige ohtlikum

„Tuleohutuse teema muutub eriti aktuaalseks just detsembris, jõulupühade ja aastavahetuse paiku, mil külma ilma tõttu köetakse ahjusid, kaminaid ja pliite, samuti küpsetatakse piparkooke ja põletatakse nii tavalisi kui ka elektriküünlaid,“ räägib Sepp. „Aga elav tuli ja elekter on ohuallikad, millega tuleb ettevaatlikult ümber käia – küünlad põlegu turvalises küünlajalas, täiskasvanud inimeste pilgu all, eemal kardinatest ja pehmest mööblist. Kui kodunt lahkute, tuleb elektrilised jõulukaunistused kindlasti välja lülitada.“

Hooliv jõulukink on suitsuandur või korstnapühkija teenus

„Kas mäletate, millal teie majas viimati korstnapühkija käis ning koldeid puhastati? Aga teie vanemate, vanavanemate või eakate naabrite juures?“ küsib Sepp. „Eramajas peab spetsialist ehk kutsetunnistusega korstnapühkija tuleohutust kontrollima iga viie aasta tagant, ent puhastust vajavad korsten ja kolded kindlasti igal aastal vähemalt ühe korra. Ajapikku korstnasse ladestuv tahm on väga kerge süttima.“Sepp lisab, et endaga seotud kinnistute tuleohutuse aruandeid on tänasel päeval lihtne kontrollida Päästeameti Ohutusportaalist ning korstnapühkija kutsetunnistuse kehtivuse saab kindlaks teha Kutsekoja veebilehel. „Korstnapühkija teenus ning suitsu- ja vinguandurid on ka suurepärane jõulukingitus inimestele, kellest hoolite! Küttesüsteemi ülevaatus ja hooldus ei ole protsess, mida edasi lükata või mille pealt raha kokku hoida — see võib maksta lisaks kodule elusid. Ja kindlasti pole küttesüsteemide hooldamine ainult vanemate maamajade probleem, vaid hooldust vajavad ka moodsamad küttesüsteemid.“Tuli ja kuumus tekitavad õnnetusi teisteski köetavates hoonetes, näiteks saunas, garaažis või kuuris. Kuigi me ei pruugi abihooneid iga päev kasutada, tuleb nende korstnatel-kaminatel ja küttesüsteemidel valvsalt pilk peal hoida. Samuti on väga olulised suitsu- ja vinguandurid, mis küll tulekahju ära ei hoia, ent võimaldavad avastada õnnetuse võimalikult kiiresti. Seega tasub aeg-ajalt üle kontrollida ka andurid.