Kaja Kallas: mina olen rahandusministri tööga rahul, ta peabki tegema ebapopulaarseid otsuseid

Viimastel päevadel on palju arutelu tekitanud 400 miljoni suurune maksutõus – Võrklaev ütles, et selle asemel peaks otsima hoopiski veel rohkem kärpekohti ning võtma laenu juurde. Koalitsioonipartnerid rääkisid seejärel Delfile, kuidas uuesti on avatud riigieelarve strateegia ja maksuküüru kaotamine tuleks samuti üle vaadata. Võrklaeva sõnul nii aga pole ja maksuküüru kaotamine tehakse ära.

„Esiteks ei öelnud Mart Võrklaev, et tuleb suurendada laenude võtmist, vaid tuleb otsida kokkuhoiukohti. Teiseks olen öelnud mina sedasama korduvalt koalitsioonipartneritele nii omavahel kui ka intervjuudes, nii et see ei olnud üllatav koalitsioonipartneritele ega kindlasti ka mitte mulle,“ kommenteeris Kallas ERR-ile.

Kallas lisas, et koalitsioonipartneritega oli kokkulepe, et tehakse ära automaks ja seejärel liigutakse edasi selle 400 miljoni juurde, mis 2025. aastaks vajab sisustamist. „Ja meie tunnetus on, et tõesti, 400 miljonit täiendavate maksutõusudega sisustada nii, et avalikkus tuleks sellega kaasa, on väga keeruline,“ ütles ta.

Peaminister märkis, et tema on rahandusministri tööga rahul. „Ta peabki tegema ebapopulaarseid otsuseid ja neid ka kaitsma. Mart Võrklaev on seda teinud,“ ütles Kallas ja lisas, et koalitsioonipartnerid ei sõida rahandusministrist üle. „Pigem on rahandusminister ju tugev, sest miks teda muidu rünnatakse. Aga alati saab süüdistada kommunikatsiooni ja alati saab kommunikatsioon olla parem.“