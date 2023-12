Moskva oblastis kukkus sõjaväekomissariaadi juures inimestele pähe jääkamakas. Üks mees suri

Telegrami kanali „Shot“ andmetel suri 34-aastane Fjodor Kuzmin, kes töötas ettevõtte OKB Metall Tsehh peadirektori asetäitjana. „Shoti“ teatel diagnoositi Kuzminil selgroo ja ribide murrud, maksarebend ja õhkrind. Kuzmin seisis järjekorras, et end sissekirjutuse järgi arvele võtta lasta, vahendab Meduza.

Telegrami kanal „Mash“ teatas, et koos Kuzminiga seisis järjekorras ka tema naine, kes sai selgroosse mõra. „Shoti“ andmetel on neil kolm ja „Mashi“ andmetel neli last.