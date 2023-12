USA-s tunnistati süütuks 48 aastat mõrva eest vangis istunud mees

70-aastane Glynn Simmons vabastati juulis pärast seda, kui ringkonnakohus leidis, et otsustavat tõendit ei antud üle tema kaitseadvokaatidele, vahendab BBC News.

Esmaspäeval teatas prokurör, et ei ole piisavalt tõendeid uue kohtuprotsessi alustamiseks.

„See kohus leiab selgete ja veenvate tõendite põhjal, et kuritegu, mille eest hr Simmons süüdi mõisteti ja vagistati... ei pannud toime hr Simmons,“ ütles Palumbo.

„See on vastupidavuse ja püsivuse õppetund,“ ütles Simmons ise ajakirjanikele, vahendas Associated Press. „Ärge laske kellelgi teile öelda, et seda ei saa juhtuda, sest tegelikult saab.“