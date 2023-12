Kestliku arengu pasuna auhinna pälvis Roheportaali ajakirjanik Joanna Laast

„Olen tohutult tänulik Arengukoostöö Ümarlauale ja Mondole selle tunnustuse eest. Lisaks suurele rõõmutundele tõi auhind endaga kaasa ka motivatsioonilaine, kuna kinnitas mulle, et isegi kui artiklid kestlikust arengust ja kliimamuutustest ei ole alati niivõrd populaarsed kui näiteks poliitika- või majandusuudised, on need täpselt sama olulised. Suur-suur aitäh teile!“ sõnas Joanna Laast.

Auhind on Joanna Laastile tunnustuseks kestliku arengu teemade, eriti keskkonna ning kliimamuutuste mitmekülgse ja laiapõhjalise kajastamise eest. „Joanna Laast on aastaid juhtinud Eesti Päevalehe ja Delfi toimetuse keskkonnateemade kajastamist, järgides selge ajakirjanduse põhimõtteid ning andes sõna neile, kelle hääl tavaliselt kõige valjemini ei kõla. Joanna lood kaevuvad pinnapealsusest sügavamale, nii et ükski nüanss keskkonnateemadest ei jää kajastamata – selle väärtusliku töö jätkamiseks on auhinnaga kaasas sümboolne aiakühvel“, avas Mondo juhatuse liige Maria Sakarias.

Joanna Laast võtab ette teemasid, mis on ühtviisi olulised nii Eesti ühiskonnas kui globaalsel tasandil ning mõjutavad tänaseid ja tulevasi põlvkondi. Seda nii Roheportaali üldist kajastust suunates kui autorilugusid luues.

Arengukoostöö Ümaralaua tegevjuht Agne Kuimet sõnas, et Joanna Laasti nimi on käinud läbi mitmel keskkonnateemalisel kohtumisel. „Mitmed Arengukoostöö Ümarlaua kliima- ja keskkonnateemadega tegelevad organisatsioonid on kohtumistel välja toonud Joanna tööd kui silmapaistvat keskkonnaajakirjanduse näidet Eesti meediamaastikul. Globaalsete kliimaprobleemide kohaliku mõju näitamine ning nendega tegelema utsitamine on üks olulistest sammudest kestlikuma tuleviku poole“.