Venemaal võeti palaviku tõttu rongist maha 125 Ukraina Luhanski oblastist pärit last, kellest üks suri

Tüdruku ema Galina ütles Telegrami kanalile „Ural Mash“, et eile hommikul teatasid laste saatjad talle, et Veronikal on palavik 39,2 kraadi, päeval saadi palavik ravimitega alla, aga õhtul sai teatavaks, et tüdruk suri.

Kuberner Bussargin teatas täna hommikul, et umbes 60 rongis reisinud lapsel on viirusinfektsiooni sümptomid ja 15-l on tuvastatud gripp. Tervishoiuministeerium teatas, et 86 last hospitaliseeriti viirusnakkuse sümptomitega, seitsmel on kõrge palavik ja ülejäänud on rahuldavas seisundis. 38 last ja 11 täiskasvanut, kellel haiguse sümptomeid ei ole, paigutati haigla teise blokki.