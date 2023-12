Venemaal võeti palaviku tõttu rongist maha 125 last, kellest üks suri. Väidetavalt on nad Ukraina Luhanski oblastist

Alguses oli jutt ühest lapsest ja hiljem teatas Bussargin, et palaviku üle kurtis 30 last. Hommikul teatas Bussargin, et umbes 60 lapsel olid ägeda respiratoorse viirusnakkuse tunnused ja 15 tuvastati gripp. Kokku oli grupis tema sõnul 125 last.